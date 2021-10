Terza maglia Milan 2022-2023, anticipazioni: design mimetico – FOTO

Prime indiscrezioni sulla possibile terza maglia del Milan nella prossima stagione: le immagini sono state pubblicate dal sito Footy Headlines

Possibile ritorno al passato (ma nemmeno più di tanto) per il Milan nel prossimo campionato. La notizia della possibile novità è stata lanciata dal famoso sito Footy Headlines.

Un colore insolito per il Milan, un colore nemmeno troppo fortunato per i rossoneri. Stiamo parlando della tinta che, forse, sarà quella principale sulla terza divisa della squadra di Pioli nella prossima stagione, la 2022/2023. I dettagli sono stati svelati da Footy Headlines, un sito che non è nuovo a questo tipo di anticipazioni: vedremo se ci avrà preso anche stavolta.

Leggi anche:

Terza divisa Milan, l’anno prossimo torna il verde?

Secondo il famoso sito, infatti, potrebbe tornare il verde come colore principale della terza divisa dei rossoneri. Due tonalità diverse però, vale a dire il Dark Green Moss e lo Spring Moss. E’ questa la nuova idea di Puma, ne sapremo ovviamente di più solo al termine della stagione in corso.

Terza maglia Milan 22-23 secondo footy headlines.

Tre opzioni di combinazione cromatica. pic.twitter.com/tK4iCPgILh — G_LeTissier (@GRealta) October 30, 2021

Fatto sta che questo verde può tornare sulle maglie del Milan. Non è un colore nuovo per i tifosi del diavolo, che qualche anno addietro hanno visto indossare alla loro squadra diverse tonalità di verde che a dir la verità non ha portato molta fortuna. “Potrebbe esserci un design mimetico”, ha aggiunto Footy Headlines, anche se la differenza la fanno i giocatori che indossano la maglia e non la divisa stessa: questo va sottolineato.