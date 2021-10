Maldini e gli auguri a Maradona: “Manchi al calcio”

Gli auguri della bandiera nonché dirigente rossonero Paolo Maldini ad un’altra leggenda del mondo del calcio come Diego Armando Maradona

Nel giorno del compleanno di Diego Armando Maradona, l’argentino è stato ricordato praticamente da tutto il mondo. Tanti post sui social rivolti al calciatore scomparso lo scorso anno.

Maradona ha fatto la storia del calcio e questo è innegabile. Non è stata altrettanto fortunata l’avventura da allenatore, ma questo non cancella quanto fatto dal dios argentino. Tra i suoi gesti più iconici ricordiamo sicuramente la mano de dios contro l’Inghilterra.

Paolo Maldini ricorda Diego Armando Maradona

In Italia, Maradona è stato protagonista con la maglia del Napoli. Tanti incroci con il Milan, ma sempre tanto rispetto con i colori rossoneri. Lo sa anche Paolo Maldini, attuale dirigente della società e bandiera del diavolo, che lo ha omaggiato a modo suo.

Lo ha fatto con un post pubblicato circa un’ora fa sul suo profilo Instagram. “Buon compleanno Diego, manchi al calcio”, ha scritto Maldini. Insieme alla frase, anche una fantastica doppia foto che ritrae i due protagonisti insieme sia sul terreno di gioco che qualche anno fa abbracciati come due grandi amici. La lotta di questa stagione tra Milan e Napoli ricorda quelle del passato, quelle in cui erano presenti in campo sia Maradona che Maldini.