Milan, tornano in due: Pioli ora sorride

Il punto sugli infortunati in casa Milan. Stefano Pioli, pian piano, sta riabbracciando tutti i suoi calciatori. A breve toccherà a Florenzi e Messias. Il punto

E’ ancora lunga la lista degli indisponibili in casa Milan. I rossoneri per la partita contro la Roma, in programma domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico, dovranno fare ameno ancora di tanti calciatori.

Si è sperato di recuperare Ante Rebic ma così non è stato. Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha confermato che il croato sente ancora dolore alla caviglia e non prenderà parte alla trasferta capitolina.

Chi partirà con la squadra, invece, è Ballo-Toure, che ha recuperato ed è pronto a dare il cambio a Theo Hernandez qualora non dovesse riuscire a giocare 90 minuti.

Il match contro la Roma sarà chiaramente quello del ritorno in campo di Brahim Diaz dopo il Covid-19. L’infermeria, dunque, pian piano si sta svuotando.

Doppio recupero imminente

Nei prossimi giorni, dovrebbe essere la volta di Alessandro Florenzi e Junior Messias. E’ stato, anche in questo, ancora lo stesso Pioli ad annunciare il loro ritorno a breve, in conferenza stampa: “Dovrebbero tornare in gruppo nei prossimi giorni, non so se per mercoledì ma probabilmente per il derby”.

Per quanto riguarda Ante Rebic difficile fare previsioni ma potrebbe tornare prima della sosta. Appuntamento a dopo le partite delle Nazionali, invece, per Samu Castillejo. Bisognerà attendere il nuovo anno, invece, per Mike Maignan.