La moviola di Roma-Milan: parla Marelli

Il parere di Luca Marelli sugli episodi di Roma-Milan che stanno facendo discutere. “Il rosso di Theo nasce da un errore di Maresca”

La direzione arbitrale di Maresca sta facendo discutere non poco. La Roma è furibonda ma anche il Milan non appare per nulla felice, per un’espulsione quella di Theo Hernandez, che nasce da un fallo su Krunic.

Il consulente arbitrale per Dazn, Luca Marelli, ha analizzato i principali episodi arbitrali. Sotto la lente di ingrandimento è finita l’espulsione di Theo Hernandez, che non gli permetterà di giocare contro l’Inter: “Il rosso nasce da un errore di Maresca, c’era carica precedente di Felix su Krunic, era fallo e Maresca doveva fischiare”.

Per quanto riguarda il rigore concesso al Milan e il contatto Kjaer-Pellegrini si è così espresso: “C’è stato un contatto tra Ibra e Ibanez; è il classico episodio che se viene fischiato in campo – per me non andava fatto – non ha senso fare l’old field review, non è un episodio da VAR. Kjaer-Pellegrini? Assomiglia al contatto di Dumfries in Inter-Juventus: per me non era rigore allora e non è rigore neanche questo”.