Il Milan si gode i suoi giovani: sale in cattedra Adli

Può esultare il Milan, che si gode i suoi giovani in giro per l’Europa. A mettersi in scena in queste settimane sono Pobega, Colombo e Adli. Il centrocampista francese protagonista oggi con un gol

Non si fermano i giovani del Milan, che sono attualmente in prestito in altre squadre. Nella serata di ieri è tornato a mettersi in mostra Tommaso Pobega, autore di un assist per Singo, nel 3 a 0 inflitto alla Sampdoria dal Torino.

Il centrocampista italiano cresce di partita in partita e anche ieri è stato tra i migliori in campo. Solo tre giorni fa, invece, vi abbiamo raccontato del super gol di Lorenzo Colombo, con il quale la Spal ha piegato in trasferta l’Ascoli.

Leggi anche:

Adli in gol col Bordeaux

Oggi pomeriggio è toccato a Yacine Adli. Il centrocampista, acquistato in estate ma lasciato al Bordeaux, ha dato via, con il suo centro, alla rimonta contro il Reims. Per il calciatore classe 2000 si tratta della prima rete stagionale in Ligue 1, dopo due assist, contro Saint-Etienne e Montpellier.

ECCO IL GOL DI ADLI