Roma-Milan, le formazioni ufficiali: Ibra titolare, la scelta su Brahim Diaz

Undicesima giornata di Serie A: tutto pronto all’Olimpico per Roma-Milan. Le formazioni ufficiali dell’incontro.

Tutto pronoto all’Olimpico per il posticipo domenica di questa undicesima giornata fra la Roma di Mourinho e il Milan di Stefano Pioli. C’è grande attesa per questo big match.

Si conclude con la sfida dell’Olimpico il programma domenicale di Serie A. I giallorossi ospitano il Diavolo per cercare di rimanere attaccanti al quarto posto mentre la squadra di Pioli vuole continuare a stupire dopo un’inizio di stagione strepitoso. Ecco le scelte dei due tecnici. Pioli sceglie Krunic dall’inizio e non Brahim Diaz, nonostante lo spagnolo abbia recuperato. Come anticipato alla vigilia, sara Ibrahimovic a guidare l’attacco dei rossoneri. Nessuna novità nei giallorossi: Mourinho punta ancora su Mhkitaryan e lascia El Shaarawy in panchina.

Leggi anche:

Roma-Milan: le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mhkitaryan; Abraham

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao, Ibrahimovic