Roma-Milan, sorpresa rossonera: Pioli cambia

Novità dell’ultima ora in Casa Milan. Stefano Pioli avrebbe deciso di affidarsi a Rade Krunic anziché a Brahim Diaz. Panchina in vista dunque per lo spagnolo

Arrivano novità importanti da Roma. Brahim Diaz – secondo quanto riportato da Sky Sport – dovrebbe partire dalla panchina nel match contro la squadra di José Mourinho. La scelta, alla fine, sarebbe ricaduta, su Rade Krunic. Lo spagnolo – se tutto dovesse essere confermato – sarà la carta da giocare a partita in corso.

Per quanto riguarda il resto della formazione tutto appare confermato, con Tatarusanu, tra i pali, difesa a quattro, con Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez.

A centrocampo trova conferme l’idea di lasciare in panchina Sandro Tonali, lasciando spazio a Ismael Bennacer e Franck Kessie. Sugli esterni, invece, le scelte sono obbligate. Viste le tante indisponibilità, Pioli continuerà ad affidarsi ad Alexis Saelemaekers e Rafael Leao, chiamati agli straordinari.

Niente riposo per il belga e il portoghese ma dalla prossima settimana potrebbero arrivare buone notizie. Sia Florenzi che Messias, infatti, sono pronti a rientrare in gruppo. Più facile che siano a disposizione per il derby anziché col Porto.

Ibrahimovic in avanti

In avanti, come ampiamente detto, si va verso la staffetta Zlatan Ibrahimovic-Olivier Giroud. Stavolta a partire dal primo minuto sarà lo svedese, dopo la panchina fino all’86’ contro il Torino.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Kessiè, Bennacer, Saelemaekers, Krunic, Leao, Ibrahimovic.