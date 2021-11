ML – Milan, ancora personalizzato per Rebic: con lui altri due rossoneri

Gli ultimi aggiornamenti giunti da Milanello. Ante Rebic non ha ancora ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo: lavoro a parte per lui

Alcune novità da Milanello, con la situazione infortunati che sembra essere rimasta la stessa anche dopo Roma-Milan. Ancora dubbi dunque per Pioli in vista delle convocazioni per Milan-Porto.

Ante Rebic non ha ancora ripreso ad allenarsi assieme al resto della squadra. E’ questo quanto giunto poco fa da Milanello. Il croato sta svolgendo ancora un lavoro personalizzato per smaltire completamente la distorsione alla caviglia rimediata nel match di qualche settimana fa contro l’Hellas Verona.

Si allenano a parte anche Florenzi e Messias

Non c’è solo Ante Rebic nella lista dei giocatori che si allenano a parte alla ricerca di un recupero più veloce possibile per tornare in gruppo ad aiutare la squadra di Stefano Pioli. Anche Alessandro Florenzi e Junior Messias stanno svolgendo i loro rispettivi lavori atletici.

Il tecnico rossonero spera ovviamente di poterli riavere a disposizione quanto prima, ma senza affrettare troppo i tempi e rischiare così un’eventuale ricaduta. Meglio un recupero più cauto nella speranza che ci si possa mettere definitivamente alle spalle questa emergenza a causa dei tanti, troppi problemi fisici.