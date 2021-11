Qualificazioni Mondiali, Ibrahimovic convocato dalla Svezia

Il rossonero torna ad essere convocato in Nazionale. Dopo l’infortunio, il CT lo ha richiamato tra le sue fila per gli impegni di qualificazioni ai Mondali 2022

È arrivata una notizia fondamentale negli ultimi minuti. Zlatan Ibrahimovic torna a giocare in Nazionale! Il CT Andersson lo ha convocato per gli impegni di metà novembre di qualificazione ai prossimi Mondiali 2022.

La lista dei convocati è stata da pochi minuti pubblicata dalla Lega Nazionale Svedese su Twitter. Tra i 26 presenti, c’è anche Re Zlatan, che sarà quindi disponibile per le due gare contro Georgia e Spagna.

Ibrahimovic aveva saltato gli ultimi impegni con la Svezia per i vari infortuni di cui era stato vittima. Prima l’operazione al ginocchio in estate, poi il problema al tendine achilleo di inizio stagione. Adesso, il gigante di Malmö è pronto per tornare ad aiutare i suoi compagni connazionali e a farsi leader tecnico e morale anche della sua Svezia.

Si spera, però, che Ibra, non incappi in ulteriori infortuni, e tuteli al meglio il suo stato fisico e atletico, dati gli impegni continuati e ravvicinati.