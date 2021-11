Champions League, Milan ancora vivo grazie al Liverpool: battuto l’Atletico Madrid

Il Liverpool continua il suo percorso netto in Champions League. Battuto l’Atletico Madrid 2-0: una vittoria che dona speranza al Milan

È terminata 2-0 ad Anfield tra Liverpool e Atletico Madrid. La quarta giornata dei gironi di Champions League l’ha detta ancora bene ai Reds guidati da Klopp, che già a fine primo tempo conducevano il risultato in doppio vantaggio.

In gol per la squadra di casa, Diogo Jota e Sadio Mane. Alle due reti è seguita l’espulsione di Felipe. L’Atletico Madrid ha quindi condotto l’intero secondo tempo in 10 uomini, ma è riuscito a salvaguardare la propria porta dagli attacchi del Liverpool. Anzi, i colchoneros, nonostante l’inferiorità numerica, erano riusciti ad accorciare le distanze grazie al gol di Luis Suarez, giudicato però poi in fuorigioco.

Ma la vittoria del Liverpool è sicuramente benefica per il Milan di Pioli. Il punto conquistato nel pareggio contro il Porto, e la vittoria dei Reds stasera, tengono a galla le speranze per i rossoneri di qualificarsi agli ottavi. Non sarà semplice, l’eliminazione è ad un passo. Ma il percorso netto condotto del Liverpool di Klopp, consente al Milan di continuare a sognare.

Certo, i rossoneri devono per forza vincere le prossime due ed ultime gare dei gironi di Champions. Poi sperare che il Liverpool vinca contro il Porto, e che il Porto e l’Atletico pareggino nell’ultima giornata dei gironi. Per la squadra di Klopp, ormai la qualificazione agli ottavi è un obiettivo raggiunto.

CLASSIFICA GIRONE B:

Liverpool: 12

Porto: 5

Atletico Madrid: 4

Milan: 1