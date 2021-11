Kalulu: “Ci è mancata un pò di fortuna. Io sempre pronto per aiutare la squadra”

Assoluto protagonista del gol del pareggio, Pierre Kalulu ha parlato nel post Milan-Porto ai microfoni dei tanti giornalisti

Subentrato a Davide Calabria, al 46’ del secondo tempo, Pierre Kalulu ha messo in campo, ancora una volta, una buona prestazione. Grinta, coraggio e volontà di aiutare la squadra. Porta proprio il suo nome la rete dell’1-1 dei rossoneri contro il Porto.

Anche se, in realtà, è stato giudicato un autogol di Mbemba il pareggio della squadra di Pioli. Ma ad ogni modo, gran parte del merito è stato sicuramente di Kalulu, autore del tiro che ha permesso di imbucare in rete.

Il terzino francese è stato intervistato da gran protagonista del match, nel post-gara, dai tanti giornalisti presenti nella zona mista. Questi i temi e le risposte del giovanissimo rossonero:

Leggi anche:

Sulla partita contro il Porto: “È sempre difficile giocare gare così, ma il calcio è questo. A livello personale, cerco di essere sempre pronto per aiutare la mia squadra. Provo a fare di tutto, oggi ci è mancata un po’ di fortuna per vincere”.

Cos’è mancato al Milan per vincere: “Devo rivedere la partita, perchè a caldo puoi essere un po’ troppo irruento, però ora penso che ci sono mancati dei dettagli per fare meglio, a livello offensivo serviva più qualità. Sappiamo che in questa competizione sono questi dettagli che fanno la differenza”.