Kaka al San Paolo per diventare allenatore – FOTO

L’ex centrocampista brasiliano ha cominciato il percorso per diventare un allenatore. Kaka non ha nascosto la sua felicità sui social.

Nella schiera degli ex calciatore che scelgono la carriera da allenatore potrebbe aggiungersi a breve un ex rossonero. Un altro milanista ha iniziato la trafila per ottenere il patentino che gli permetterà di dare indicazioni da bordocampo a possibili futuri campioni.

Ricardo Kaka sta studiando infatti per tornare ad essere protagonista sul rettangolo verde, anche se stavolta in panchina. Il brasiliano tenterà di conseguire la licenza A da allenatore con la Accademia Brasiliana, potendo avere in tal modo l’occasione di seguire da vicino gli allenamenti del San Paolo, club con il quale ha iniziato la sua brillante carriera. Con la maglia del Diavolo ha regalato spettacolo dal 2003 al 2009, prima di trasferirsi in Spagna al Real Madrid, per poi tornare nel 2013 per un’ultima stagione a Milano, collezionando in totale ben 307 presenze e 104 gol.

Leggi anche:

Sul suo account Instagram Kaka si è detto molto felice per questa nuova esperienza appena cominciata: “Che gioia indossare la maglia tricolore!!! Questa volta per terminare il corso della licenza da allenatore. Felice per questa opportunità”. Ecco il post: