Klopp: “Vogliamo fare bella figura anche a San Siro”

Jurgen Klopp, al termine della sfida contro l’Atletico Madrid, si è focalizzato a parlare anche della prossima sfida contro il Milan

Il Liverpool di Jurgen Klopp si sta confermando tra le squadre più forti al mondo. Percorso netto nel girone di Champions League, con ben 12 punti raccolti. I Reds hanno trovato la vittoria in tutte e quattro le gare sin qui disputate nella competizione.

Percorso nettamente inverso per il Milan di Stefano Pioli, che ha raccolto un solo punto, con nessuna vittoria conquistata. Le cose si fanno complicate per i rossoneri, che dovranno per forza di cose vincere le prossime due giornate di Champions contro Atletico Madrid e Liverpool per sperare nella qualificazione agli ottavi.

Impresa non semplice data la portata delle due squadre. Se con l’Atletico Madrid, all’andata, il Milan ha dimostrato di poter meritare la vittoria, stessa cosa non è stata evidente contro la squadra di Klopp. I rossoneri rincontreranno i Reds nell’ultima partita del girone, e stavolta a San Siro, con il gran sostegno dei tifosi.

Leggi anche:

Ma il tecnico Klopp, nonostante la qualificazione ormai ottenuta, non farà sconti alla squadra di Pioli. Ieri sera, al termine della gara contro l’Atletico Madrid, l’ex Dortmund si è detto assolutamente convinto di voler fare bella figura anche a San Siro, stadio nel quale giocherà per la prima volta in carriera con il suo Liverpool.

Queste le parole di Klopp ai microfoni di Mediaset:

“Si guadagnano molti soldi a vincere in Champions, ma la cosa più importante è stata passare il turno da primi vincendo quattro gare su quattro. Ora dobbiamo andare a Milano, in uno stadio storico dove non sono mai stato e sicuramente vogliamo fare bella figura anche lì”.