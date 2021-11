Ibrahimovic: il film sullo svedese in sala dall’11 novembre

Mancano pochi giorni all’uscita nelle sale in Italia, primo paese al mondo, del film sulla storia dell’attaccante rossonero.

L’atteso film diretto da Jens Sjorgen, che celebra il campione svedese, è stato presentato in anteprima mondiale alla Festa di Roma e la sua uscita nelle sale in Italia è prevista l’11 novembre.

Il film racconta la storia calcistica, e non solo, dell’attaccante ed è stato scritto da Jakob Beckman e David Lagerkrantz. Quest’ultimo aveva scritto insieme allo stesso Ibra l’autobiografia “Io, Ibra”, edita da Rizzoli. Ibrahimovic rappresenta un’icona leggendaria in Svezia, una figura che va molto oltre quella del semplice calciatore. La pellicola racconta la crescita e la consacrazione dell’uomo partito dai sobborghi, nel ghetto di Rosengard, e arrivato al successo e ai massimi livelli di questo sport.

Lo stesso Ibrahimovic è stato coinvolto nel progetto e si è reso disponibile a fornire consulenza in ogni fase del progetto di scrittura della sceneggiatura del film. Il lungometraggio non sarà trasmesso in streaming e gli attori che interpreteranno il suo personaggio sono Dominic Bajraktari Andersson (11-13 anni) e Granit Rushiti (17-23 anni).