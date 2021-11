Milan-Inter, Parolo: “Vince il Milan. Pioli più vario di Inzaghi”

Le parole dell’ex centrocampista della Lazio e della Nazionale ai microfoni del Corriere dello Sport sul Milan e sul derby di domenica.

L’ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, esprimendo il suo parere anche in vista del derby di Milano, in programma domenica sera.

Queste le parole dell’attuale opinionista di Dazn, molto attento sul fronte Milan: “Sarà un derby molto divertente ma anche teso per l’importanza dei tre punti. L’Inter vuole dimostrare di essere campione d’Italia, il Milan però non andrà in soggezione, la squadra è cresciuta molto ed è consapevole della propria forza. Il calcio di Pioli lo trovo più dinamico e vario, quello di Inzaghi è solido ma più lineare. Il 4-3-3 di Pioli esaltava meglio le mie caratteristiche”. Parolo infatti conosce entrambe gli allenatori delle milanesi, che lo hanno allenato in biancoceleste.

Parolo ha poi aggiunto un commento sulla causa della difficoltà in Champions League della squadra rossonera: “Gli avversari. Il Milan ha trovato il Liverpool che è di una categoria superiore, oltre all’Atletico e il Porto, contro le quali non è scontato vincere. L’Inter ha pescato il Real e due formazioni di caratura certamente più debole”.