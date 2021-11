Nazionali, momento d’oro per un rossonero: convocato con la Francia U21

Il terzino milanista è stato chiamato con la sua Nazionale per disputare le gare in programma nei prossimi giorni

Ancora buone notizie per il Milan. Sono davvero tanti i calciatori chiamati dalle rispettive Nazionali per le partite in programma nei prossimi giorni, subito dopo il Derby di domenica.

I frutti del lavoro della dirigenza e di Stefano Pioli iniziano a vedersi anche da queste cose. E’ arrivata la prima convocazione per Brahim Diaz con la Spagna ad esempio, ed anche Theo Hernandez è ormai nel giro della Nazionale francese. Adesso però parliamo di un altro calciatore, protagonista dell’ultima settimana.

Kalulu convocato con la Nazionale Francese under 21

Continua il momento d’oro per Pierre Kalulu. Dopo aver propiziato la rete del pareggio contro il Porto ed aver disputato anche un ottimo secondo tempo da subentrato, è arrivata anche la chiamata della Francia Under 21 con cui sarà protagonista nei giorni a venire.

Con i transalpini, infatti, scenderà in campo contro l‘Armenia l’11 novembre e contro la Macedonia il 16. Per Pierre le buone notizie non finiscono qui: con Ballo-Tourè in dubbio per il derby contro l’Inter, potrebbe essere proprio il numero 20 rossonero a prendere il suo posto. Questo lo deciderà Stefano Pioli, intanto Kalulu si gode l’ottimo stato di forma.