Milan, tre rientri per il derby: l’annuncio di Pioli!

L’allenatore della squadra rossonera ha fatto il punto sui recuperi in casa Milan in vista del derby di domani sera contro l’Inter.

In occasione della conferenza stampa pre Milan-Inter Stefano Pioli ha fornito informazioni importanti riguardo i recuperi di alcuni calciatori in vista del derby di domani sera.

Il tecnico ha chiarito le condizioni dei giocatori che si erano allenati a parte negli ultimi giorni a Milanello e che, per questo motivo, erano ancora in dubbio per il big match contro la squadra di Simone Inzaghi. Queste le parole del tecnico rossonero sulla questione recuperi: “Rebic è recuperato, ha fatto gli ultimi due allenamenti con noi”. Il croato torna quindi disponibile dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nel primo tempo del match casalingo contro il Verona.

Pioli ha spiegato anche la situazione di altri due calciatori che erano in dubbio: “Florenzi anche ha recuperato, anche Ballo Touré. Messias invece lo vedremo dopo la sosta”. In conclusione quindi i recuperi sono ben tre, con l’allenatore emiliano che potrà avere a disposizione contro i nerazzurri i due terzini. Importante è soprattutto il rientro dell’ex-Monaco per la fascia sinistra, dal momento che il titolare Theo Hernandez è squalificato a causa dell’espulsione rimediata nella sfida contro la Roma all’olimpico.