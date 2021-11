Rinnovo Pioli, il Milan lancia un segnale importante: le ultime

Ci sono delle novità per quanto riguarda il sempre più probabile rinnovo di contratto per Stefano Pioli: c’è l’aumento di stipendio

Il rinnovo di contratto di Stefano Pioli si avvicina sempre di più. La società rossonera è ovviamente molto più che soddisfatta dell’operato svolto finora dal tecnico emiliano.

La dirigenza del Milan è pronta a porre le firme sul nuovo contratto di Pioli, il cui rapporto di lavoro scade nel prossimo giugno. Ecco perché le parti devono iniziare ad accelerare le operazioni, ma ci sono tutte le intenzioni e le possibilità effettive per proseguire insieme questa fantastica avventura.

Leggi anche:

Rinnovo Pioli, le ultime novità sul nuovo contratto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mancherebbe solo la firma per ufficializzare il prolungamento del contratto di mister Pioli. Nel suo attuale accordo ci sarebbe una clausola di tacito rinnovo a due milioni di euro l’anno, che però sembra essere stata superata ed archiviata.

Per l’allenatore del diavolo infatti la società è pronta ad aumentare lo stipendio. Una scelta che sembra assolutamente giusta per quello che l’ex allenatore della Fiorentina ha dimostrato in questi due anni nella Milano rossonera. Con lui il Milan ha ritrovato un’identità come squadra e come gruppo dopo tantissimi anni ed è ritornata competitiva, non solo nel territorio italiano.