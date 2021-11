Theo Hernandez, firma in arrivo | Nuova offerta per chiudere!

Milan al lavoro per blindare Theo Hernandez: dopo il derby possibili novità.

Il talento di Theo Hernandez è ormai sotto gli occhi di tutti, per questo la società rossonera vuole rinnovargli il contratto. Una mossa importante sia per gratificare il giocatore che per respingere i probabili assalti dall’estero.

Attualmente il terzino sinistro francese percepisce un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti a stagione, abbastanza “basso” considerando il suo valore di mercato. Acquistato per 21 milioni di euro dal Real Madrid, adesso il suo cartellino vale il triplo. Il Milan ne è consapevole ed è pronto a garantire uno stipendio maggiore.

Leggi anche:

Accelerata dopo il derby

Oggi il quotidiano Tuttosport conferma che il Milan ha tra gli obiettivi immediati il rinnovo di Theo Hernandez. Paolo Maldini lo volle fortemente nell’estate 2019 e tra loro si è creato un bel rapporto, anche questo fattore può contare nella trattativa.

Dopo il derby contro l’Inter, che l’ex Real Madrid salterà causa squalifica (espulso la Roma), dovrebbero esserci nuovi contatti per prolungare fino al 2026 l’attuale contratto in scadenza a giugno 2024. Ci sono già stati dialoghi con l’agente Manuel Garcia Quilon, però potrebbe esserci presto un’accelerata.

Il Milan ha offerto uno stipendio da 3,5 milioni netti a stagione, l’entourage di Theo Hernandez chiede qualcosa in più. La sensazione è che a 4 milioni annui si potrebbe chiudere l’accordo. Il laterale della nazionale francese merita un aumento, non c’è dubbio. Ora Maldini e Massara devono trovare la quadra con il suo procuratore. Trapela ottimismo sul buon esito di questa trattativa.