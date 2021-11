Calciomercato Milan, sfida al PSG | Assalto a gennaio!

Secondo fonti spagnole, il Milan è in una spietata concorrenza di mercato con il top club per aggiudicarsi il cartellino del giovanissimo talento

Maldini e Massara sono già pronti alle prossime mosse di mercato per migliorare la rosa di Stefano Pioli. Manca ormai poco più di un mese all’inizio della sessione invernale delle compravendite, e i due dirigenti guardano di buon occhio diversi profili.

I reparti che hanno bisogno di innesti sono certamente quello d’attacco e quello della trequarti. Manca un sostituto di ottima qualità a Brahim Diaz, e con Zlatan Ibrahimovic quasi al capolinea della carriera, serve un nuovo centravanti. Gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara sono rivolti principalmente in Belgio, dove alcuni giovani stanno attirando l’attenzione di diversi top club europei.

I nomi nella lista dei desideri del Milan, militanti nella Jupiler Pro League, sono quelli di Noa Lang, Yari Verschaeren e Charles De Ketelaere. Tutti profili offensivi e di ottima fattura. In particolare, arrivano notizie riguardanti l’ultimo, centravanti del Club Brugge.

Charles De Ketelaere è uno dei prospetti attualmente più interessanti d’Europa, e il Milan, secondo le ultime notizie, farebbe follie per lui. L’attaccante belga si è messo in mostra sia in patria che in Europa, in Champions League. 4 gol e 4 assist in questo inizio di stagione, e una intelligenza calcistica fuori dal normale.

Il Milan potrebbe tentare l’affondo a gennaio, ma deve vedersela con la concorrenza di una big europea molto potente.

Leggi anche:

Colpo dal Belgio: ostacolo Psg

Il contratto di De Ketelaere con il Club Brugge è in scadenza nel 2024, ma le notizie di mercato fanno pensare che il centravanti lascerà il Belgio molto presto. Secondo quanto riportato da fichajes.net, è difficile strappare il giocatore al Brugge già a gennaio. Più probabile una sua cessione in estate. Il valore di mercato del giocatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Il Milan sa di avere nel mirino un prospetto assoluto, ma dovrà vedersela con la concorrenza del Paris Saint Germain. La medesima fonte afferma che i parigini sono in forte pressing sul belga, dato che Icardi pare destinato a lasciare la capitale francese a breve. Non la migliore rivale per il club rossonero, dato che il PSG vanta un patrimonio economico immenso e potrebbe convincere il giocatore con un’offerta ben al di sopra delle possibilità del Milan.

Chissà, però, se il giocatore non abbia una preferenza. Maldini e Massara lo seguono da tempo, e gennaio potrebbe essere il periodo giusto per tentare di anticipare la concorrenza e aggiudicarselo. Charles potrebbe fare al caso della formazione di Stefano Pioli: oltre a ricoprire il ruolo di prima punta, sa destreggiarsi con qualità anche da trequartista ed esterno d’attacco a sinistra.

Il Milan potrebbe fare un vero affare dal punto di vista tecnico: un giocatore di talento per tre ruoli.