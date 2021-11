Calciomercato Milan, colpo dal Real Madrid | Doppio ostacolo!

Il Milan riflette sull’acquisto di un trequartista: tra le idee un profilo cercato da tre squadre spagnole.

La società rossonera spera di avere buone risposte sul campo da Junior Messias, altrimenti a gennaio valuterà degli interventi sul calciomercato. Un nuovo vice di Brahim Diaz potrebbe diventare una priorità per Paolo Maldini e Frederic Massara.

Stefano Pioli nel ruolo di trequartista ha alternato Rade Krunic e Daniel Maldini per sostituire lo spagnolo, però entrambi hanno dei limiti. Il bosniaco è più un centrocampista che un trequartista, mentre il figlio di Paolo ha poca esperienza. Messias può giocare lì, però preferisce agire sulla fascia destra.

Milan, anche Siviglia e Valencia su Isco

Tra i trequartisti spesso accostati al Milan c’è Isco, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2022. Carlo Ancelotti gli sta dando poco spazio e il rinnovo appare decisamente lontano. L’addio si può concretizzare già nella finestra del calciomercato prevista a gennaio.

In Spagna hanno parlato più volte dell’interesse del Milan e della possibilità di un approdo a Milanello. Il 29enne andaluso sarebbe un rinforzo di qualità ed esperienza per Pioli, anche se la sua carriera appare in fase discendente e la dirigenza rossonera sembra prediligere altre piste per il ruolo. Più giovani e meno costose in termini di stipendio.

Secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, il futuro di Isco dovrebbe essere in Spagna. Ci sono tre squadre della Liga sulle sue tracce. Si tratta di Siviglia, Valencia e Real Sociedad. La loro preferenza è per un ingaggio a parametro zero in estate, però se il Real Madrid cedesse il giocatore a un prezzo basso a gennaio il trasferimento si potrebbe concretizzare subito. Molto dipenderà anche dalle rinunce economiche di Isco stesso, che non può pretendere uno stipendio simile a quello attuale (6-7 milioni netti annui).