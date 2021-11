Doppia offerta e addio Milan: l’allenatore italiano lo aspetta!

Il Milan di Stefano Pioli rischia a gennaio di perdere due pedine importanti. Antonio Conte, con il suo Tottenham, è pronto a far sul serio nel prossimo calciomercato

Antonio Conte e il suo Tottenham saranno protagonisti del prossimo calciomercato di gennaio. La Serie A sarà certamente terra di conquista da parte degli Spurs, che vogliono migliorare la propria rosa.

Attenzioni puntate soprattutto a Milano, dove piacciono davvero diversi calciatori. In cima alla lista della spesa, per migliorare la zona mediana del campo, ci sono certamente Marcelo Brozovic e Franck Kessie.

I due calciatori, di Inter e Milan, sono accumunati dal fatto, che vedranno scadere i propri accordi il prossimo 30 giugno. Sia il croato che l’ivoriano chiedono cifre spropositate e il rischio che la firma sul rinnovo non arrivi mai è davvero alta.

Assalto a Romagnoli

Come detto, però, non sono gli unici giocatori nel mirino di Conte. Restando in casa Milan, un altro elemento che piace parecchio è Alessio Romagnoli. Il capitano, che oggi sarà costretto a saltare il derby per un guaio muscolare, ha anche lui un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Trattare con Mino Raiola è complicato e l’ipotesi che possa andar via già a gennaio non è certamente da scarte. Secondo il portale 90min.com, il Tottenham si starebbe muovendo per anticipare l’arrivo sia di Kessie che Romagnoli a gennaio. Servirà chiaramente la presenza di un’offerta che possa soddisfare il Diavolo.