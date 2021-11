Sala: “Ristrutturazione San Siro? Andate voi a convincere i club”

Il Sindaco della città di Milano ha risposto in maniera chiara a chi chiedeva chiarimenti sul restyling di San Siro.

La questione del nuovo stadio è centrale in questi giorni. Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto ancora una volta alle domande sulla ristrutturazione di San Siro.

Il Sindaco ha chiarito la situazione a chi chiedeva spiegazioni sulla mancata ristrutturazione dell’impianto storico, al posto della costruzione di un nuovo. Queste sono state le sue parole al riguardo: “Sia in Consiglio comunale sia con i cittadini io sono disponibile a delle discussioni sul ‘come’ per il progetto. C’è una regola. Quando le cose non si vedono allo stesso modo il Sindaco deve decidere, e così ho fatto”.

Il Sindaco Sala ha poi aggiunto, spiegando effettivamente la motivazione principale “A tutti quelli che dicono che si doveva ristrutturare San Siro io dico ‘Sì, ma andate voi a convincere le squadre’. Perché il punto è questo: io ci ho provato per due anni ma se non lo voglio fare, se qualcuno si sente più bravi di me, avanti…”. Alla base, secondo le sue parole, sta ovviamente la forte volontà dei due club milanesi di arrivare alla costruzione di uno stadio tutto nuovo.