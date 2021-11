Milan, dalla Spagna: 4 milioni per rinnovare!

Il portale spagnolo Todofichajes conferma la trattativa e le richieste del calciatore per firmare il rinnovo di contratto.

Il Milan sta cominciando a affrontare in maniera concreta la questione relativa ai rinnovi di contratto dei calciatori in rosa, ragionando già in ottica futura, blindando i migliori anche per le prossime stagioni.

Se da una parte il rinnovo di Franck Kessie appare impresa abbastanza ardua, allo stato attuale delle cose, dall’altra la trattativa con un altro big della rosa è decisamente più avanzata e la speranza di chiudere a breve è concreta. Theo Hernandez è diventato ormai un elemento fondamentale nella squadra di Stefano Pioli e la dirigenza milanista è intenzionata a trattenere il calciatore in maglia rossonera ancora a lungo.

Il rinnovo dell’ex Real Madrid è diventata quindi una priorità nell’agenda di Paolo Maldini per le prossime settimane, anche in considerazione del fatto che i club sulle sue tracce non mancano affatto. In teoria il tempo per occuparsi della questione ci sarebbe perché il contratto del francese scade nel giugno del 2023, ma come abbiamo visto in altri casi è meglio affrontare per tempo la questione, per evitare complicazioni in futuro.

Leggi anche:

Theo chiede 4 milioni per rinnovare

Per questo motivo, come confermano dalla Spagna, il club rossonero avrebbe già fatto pervenire al classe 1997 una proposta che raddoppierebbe il suo ingaggio attuale di 1,5 milioni a stagione. Il portale di mercato Todofichajes che Theo Hernandez avrebbe rifiutato la prima offerta del club, chiedendo 4 milioni netti per accettare il rinnovo.

La società rossonera, che non vuole appunto portare per le lunghe la cosa, cercherà di chiudere la trattativa entro, e non oltre, il mese di gennaio, avvicinandosi ulteriormente alla richiesta del terzino. Nel frattempo Manchester City e Psg monitorano la situazione e attendono gli sviluppi.