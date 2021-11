Milan-Inter, coreografia stupenda della Curva Sud – FOTO

Coreografie pazzesche stasera a San Siro, in occasione del derby tra Milan e Inter. Le due tifoserie hanno colorato a festa gli spalti del Meazza

Atmosfera da urlo stasera in quel di San Siro. Le due tifoserie hanno organizzato delle bellissime coreografie in occasione del focoso derby tra Milan e Inter. Sulla sponda nerazzurra è presente un maxi striscione con la scritta “Campioni d’Italia”.

Un messaggio chiaro, che vuole ben intimidire la squadra avversaria e ricordare chi l’anno scorso ha percorso un cammino vincente sino alla lotta del titolo. Sulla sponda rossonera, invece, stasera squadra di casa, i tifosi hanno voluto ricordare con coreografie spettacolari le tante vittime del Covid.

L’epidemia da coronavirus ha colpito violentemente la città di Milano e la Curva Sud ha voluto omaggiare tutti coloro che hanno perso la vita e chi ha lottato per salvarla a tanti altri. Il derby è probabilmente l’occasione migliore per farlo. Fantastici i cartoncini rossi, neri e bianchi con cui è stata creata la scritta “Grazie”. Poi la gigantografia che simboleggi i tanti medici ed infermieri, i quali hanno combattuto in prima linea l’emergena Covid.

Infine, sugli spalti rossoneri presenti gli striscioni: “MILANO NON DIMENTICA”, “A CHI HA LOTTATO, A CHI NON CE L’HA FATTA, A CHI HA COMBATTUTO IN PRIMA LINEA PER SALVARE LA NAZIONE, RENDIAMO ONORE A TUTTE QUESTE PERSONE. DEDICHIAMOGLI LA COREOGRAFIA PIÙ IMPORTANTE DELLA STAGIONE”.