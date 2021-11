Diretta live Milan-Inter: cronaca e risultato in tempo reale del derby valido per la 12esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DEL DERBY MILAN-INTER

Milan-Inter: la cronaca del derby

17′ – GOL MILAN! Autorete di De Vrij. L’ex Lazio di testa devia nella sua porta sulla punizione di Tonali.

16′ – Botta di Leao dalla distanza, Handanovic blocca in due tempi. Tiro un po’ troppo centrale.

14′ – Tiro debole di Leao al termine di un’azione insistita del Milan, parata facile di Handanovic.

11′ – GOL INTER. Calhanoglu dagli 11 metri spiazza Tatarusanu.

8′ – CALCIO DI RIGORE PER L’INTER. Doveri fischia un fallo di Kessie su Calhanoglu. Il VAR conferma il penalty.

5′ – Tentativo di conclusione di Calhanoglu da fuori area, ma il pallone viene smorzato e poi spazzato dalla retroguardia rossonera.

3′ – Brahim Diaz se ne va, ma poi il cross viene respinto dalla difesa nerazzurra. Inizio su buon ritmo.

1′ – Partita la sfida a San Siro!

Alle 20:45 l’arbitro Doveri fischierà l’inizio del derby.

Leggi anche -> Milan-Inter, streaming e diretta tv: dove vedere il Derby oggi 7 novembre

Serie A, derby Milan-Inter: formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Díaz, Krunić, Leão; Ibrahimović. A disp.: Mirante; Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers; Giroud, Maldini, Pellegri, Rebić. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovič; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Lautaro. A disp.: Radu; D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Kolarov, Ranocchia; Gagliardini, Sensi, Vecino, Vidal; Correa, Sánchez. All.: Inzaghi.

Arbitro: Doveri di Roma.

Milan-Inter, la presentazione della partita

Archiviate le partite di Champions League, Milan e Inter si rituffano sul campionato prima della nuova sosta nazionali. I rossoneri arrivano al derby con 7 punti di vantaggio in classifica sui cugini e sperano di allungare ulteriormente. I nerazzurri, com’è scontato che sia, proveranno a vincere per ridurre il gap.

La squadra di Pioli viene da sette vittorie consecutive in Serie A. Sono recuperati Rebic, Florenzi, Pellegri e Ballo-Touré. Quest’ultimo partirà titolare a sinistra, visto che Theo Hernandez è assente per squalifica. In difesa mancherà Romagnoli, alle prese con un’infortunio. A centrocampo scelta la coppia Kessie-Tonali, con Bennacer in panchina. Trequartista Krunic, con Brahim Diaz impiegato da esterno destro al posto di Saelemaekers.

I ragazzi di Simone Inzaghi vengono dalle vittorie contro Udinese e Sheriff. In questa Serie A non hanno ancora battuto nessuna big e dunque puntano a vincere il derby. Calhanoglu, ex Milan, parte titolare e sarà curioso vedere se sosterrà la pressione dei fischi dei tifosi milanisti. Finora sta poco convincendo in nerazzurro. Attenzione alla coppia d’attacco Dzeko-Lautaro Martinez.