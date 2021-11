Moviola Milan-Inter: gli episodi arbitrali del derby di Serie A

Tutti gli episodi da moviola di Milan-Inter, focoso derby valido per la 12° giornata di Serie A e in programma alle ore 20.45

Milan e Inter si sfidano stasera a San Siro per il prestigio cittadino e per tentare di dare una scossa alla situazione in classifica. I rossoneri, dopo il pareggio del Napoli contro il Verona, hanno la possibilità di piazzarsi in testa in solitaria.

Bisognerà però trovare i 3 punti, in un match assolutamente complicato, contro un avversario più che competitivo. L’Inter di Inzaghi, campione d’Italia in carica, vuole recuperare punti persi durante questo inizio di stagione, e riavvicinarsi il più possibile alla testa della classifica.

Sarà uno de derby più focosi di sempre, con due squadre tornate grandi soltanto da qualche anno e che vogliono continuare ad affermarsi come le migliori in Italia, e non solo.

Analizziamo insieme tutti gli episodi da moviola che si verificano durante la gara.

La moviola di Milan-Inter

– In aggiornamento –