Milan-Inter, classifica Serie A aggiornata in tempo reale

La classifica di Serie A aggiornata in tempo reale durante il derby Milan-Inter. I rossoneri sognano l’allungo sui cugini

L’attesa è finita, il derby è finalmente arrivato. Il Milan torna in campo prima della sosta e affronta l’Inter ovviamente a San Siro. Un crocevia molto importante per la stagione di entrambe le squadre: i rossoneri hanno l’occasione di allungare proprio sui nerazzurri, che a loro volta, invece, con una vittoria, possono rientrare nella lotta Scudetto.

Intanto però dal Diego Armando Maradona è arrivata una notizia molto importante: il Napoli ferma la sua corsa contro il Verona, che torna a casa con un punto. 1-1 infatti il risultato finale del match campano. Così il Milan ha la ghiotta occasione di andare in testa alla classifica durante la sosta per gli impegni delle Nazionali, ma dovrà vincere per forza stasera contro l’Inter. Un compito durissimo per Pioli e i suoi ragazzi ma ci proveranno. Allo stesso modo è un’opportunità importante anche per l’Inter che potrebbe quindi recuperare punti sia sui rossoneri che sul Napoli.

Serie A, la classifica aggiornata

Risultato:

Milan-Inter 1-1

Classifica