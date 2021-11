Milan-Inter, Calhanoglu segna e provoca la Curva Sud con l’esultanza – FOTO

Calhanoglu è andato a segno contro la sua ex squadra nel focoso derby odierno. L’esultanza ha scatenato l’ira dei tifosi milanisti

È stato proprio lui, Hakan Calhanoglu, a segnare il gol del vantaggio dell’Inter nel derby di stasera contro il Milan. Il turco ha calciato dal dischetto all’11’ dopo il rigore concesso dall’arbitro Doveri, regalando l’1-0 alla sua nuova squadra.

È stato Franck Kessie a commettere il fallo in area, proprio sull’ex compagno Calhanoglu. Probabilmente, il turco non aspettava altro che segnare nel derby e dimostrare di aver fatto la scelta giusta nel dire addio al Milan e firmare per la rivale cittadina. Dopo il gol, il trequartista non ha esitato a dar sfogo ad una rabbiosa esultanza. Mani dietro le orecchie a sentire le urla di gioia dei suoi tifosi, e i fischi pieni di odio degli ex.

Ovviamente, la tifoseria milanista non ha perdonato, e nella gara in corso, è una bolgia di fischi ad ogni pallone toccato dal turco.