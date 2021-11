Adli, l’investitura dell’ex campione: “Ha cambiato atteggiamento”

Al termine di PSG-Bordeaux, Thierry Henry ha incontrato Yacine Adli e lo ha elogiato per i suoi miglioramenti rispetto alla scorsa stagione

Yacine Adli è il gioiello del calcio francese che il Milan si è aggiudicato nell’ultima sessione del calciomercato. Maldini e Massara lo hanno lasciato in prestito al Bordeaux sino a giugno, ma in estate il classe 2000 farà approdo a Milanello per aiutare al meglio la squadra di Pioli.

Il calciatore sta continuando a confermare quanto di buono gli scout rossoneri prima, e la dirigenza dopo, hanno visto in lui. Nell’ultima di Ligue 1 tra PSG e Bordeaux, gara terminata 3-2 per i parigini, Adli ha condotto una gara magistrale fornendo anche un assist. Al termine dell’incontro, il giovane centrocampista ha incontrato Thierry Henry, leggenda del calcio mondiale.

L’ex attaccante della Juventus ha omaggiato di presenza Adli per la sua crescita e miglioramento nell’ultima stagione: “Hai cambiato atteggiamento, sei stato coraggioso sia contro il Reims che con il PSG. E hai incoraggiato gli altri, ho visto un nuovo Yacine”

Il centrocampista ha così risposto ad Henry: “Capisco perfettamente. L’anno scorso abbiamo avuto una stagione difficile e abbiamo imparato la lezione. Ora stiamo ricostruendo e abbiamo bisogno di tempo e sappiamo però che dobbiamo farlo in fretta. Non è un discorso personale ma collettivo, ci sentiamo più uniti, più responsabilizzati”.

Thierry ha infine lanciato una sfida a Yacine: “Il Mondiale è vicino, vero? Allora ci vediamo tra un anno”.