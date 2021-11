Calciomercato Milan, scout in Grecia per un giovane talento

Il Milan continua a seguire con grande interesse Alexandropoulos, giovane talento greco. Un emissario lo ha visto ad Atene.

Il club rossonero punta tanto sui giovani e con il capo-scout Geoffrey Moncada ha costituito una rete di osservatori attenta a molti campionati. Si guarda anche in Grecia, dove ci sono alcuni prospetti interessanti per il futuro.

Tra i talenti finiti nel mirino del Milan c’è Sotiris Alexandropoulos, centrocampista classe 2001 che milita nel Panathinaikos. Paolo Maldini e Frederic Massara erano rimasti positivamente impressionati già nell’amichevole estiva giocata a Trieste contro la squadra di Atene.

Calciomercato Milan, osservatore in Grecia per Alexandropoulos

Il giornalista Giannis Chorianopoulos rivela che uno scout del Milan ha assistito a Panathinaikos-PAOK nell’ultima giornata del campionato greco. Ovviamente gli occhi erano puntati su Alexandropoulos, che ha giocato 58 minuti prima di essere sostituito.

Già di recente un osservatore del Milan aveva seguito da vicino una partita del Panathinaikos per visionare il giocatore. Adesso arriva un’ulteriore conferma dell’interesse rossonero. Nei giorni scorsi l’agente aveva ammesso che più club importanti hanno messo gli occhi sul giovane greco, ma non aveva voluto fare nomi.

Il Milan è certamente interessato, come dimostra la presenza di uno scout in Grecia. Bisognerà vedere se si svilupperà qualcosa di concreto nei prossimi mesi. Maldini e Massara, coadiuvati da Moncada, stanno valutando diversi profili per il centrocampo. Vedremo se Alexandropoulos sarà il prescelto dalla dirigenza per rinforzare la mediana di Stefano Pioli.