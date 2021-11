Addio Kessie, il sostituto che fa sognare: Milan favorito!

In Francia si sta confermando ad alti livelli. Il calciatore, che piace tanto ai tifosi, sarebbe il profilo perfetto per sostituire il partente Franck Kessie. Ecco tutti i dettagli

Ancora una stagione da protagonista per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese classe 1997, dopo i guai al menisco, che non gli hanno permesso di giocare per tutto settembre, si è ripreso il Lille.

Le ultime prestazioni sono di ottimo livello e inevitabilmente sono tornati i rumors attorno al suo nome. Il calciatore ha con i francesi un contratto che andrà in scadenza il 30 giugno 2023.

E’ evidente che tra gennaio e la prossima estate, l’addio al Lille appare scritto. Il club francese, con i suoi calciatori, è portato a monetizzare e con Renato Sanches non sembra esserci più tempo.

Leggi anche:

Nel mirino delle inglesi

Il calciatore ha una valutazione sui 25/30 milioni di euro e ha tanto mercato, soprattutto in Inghilterra, dove da tempo è seguito da Liverpool e Wolves. Ma attenzione, chiaramente, alla nuova forza del calcio britannico, il Newcastle, che potrebbe farsi sotto.

La concorrenza dunque è già importante per chiunque. Lo sarebbe anche per il Milan se decidesse di puntare su di lui. A favore dei rossoneri, però, ci sarebbero gli ottimi rapporti con il Lille, come testimoniano diverse trattative

Renato Sanches, che ha fatto la differenza, la passata stagione, quando fu chiamato a giocare contro il Milan, sarebbe il sostituto ideale di Franck Kessie e sarebbe sicuramente accolto nel migliore dei modi dai tifosi del Diavolo, che sembrano già apprezzarlo molto.