Gazzetta, ma che fai? L’assurdo voto dato a Rebic

Il croato, tornato in campo dopo un periodo di assenza, è stato uno dei migliori nel secondo tempo. Ma non per La Gazzetta dello Sport

Nel pareggio maturato ieri sera nel Derby di Milano disputato contro l’Inter, una delle buone notizie in casa rossonera giunge dal recupero di Ante Rebic.

L’attaccante croato è entrato a circa mezz’ora dalla fine ed il suo impatto sul match è stato devast(Ante). E’ riuscito a creare diversi problemi sulla fascia sinistra all’Inter e non è sembrato nemmeno troppo indietro dal punto di vista atletico. Un recupero importante per la squadra di Pioli.

Clamorosa Gazzetta: boccia inspiegabilmente Rebic

Tutti dunque hanno visto un grande Ante Rebic che ha dato una mano importante nel finale di partita. Tutti tranne un giornale: La Gazzetta dello Sport, infatti, ha bocciato Rebic e la sua prestazione. I tifosi del Milan si chiedono a questo punto che partita abbiano visto a La Gazzetta, dato che il croato è stato determinante e ha mandato in confusione la difesa dell’Inter.

“Rebic, 5. Può darsi Leao fosse in calo, ma forse si poteva aspettare. Rebic lo sostituisce ma non riesce mai a rendersi pericoloso”. Questo il commento intero da parte del quotidiano importante, che lascia quantomeno numerosissimi dubbi ai lettori ed in particolare ai sostenitori del diavolo.