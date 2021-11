Ghali vs Salvini, battibecco durante Milan-Inter | VIDEO

Nel corso del derby tra Milan e Inter, è andato in scena uno scontro verbale tra il cantante Ghali e il segretario della Lega, Matteo Salvini. Tutto sotto gli occhi di Paolo Maldini

E’ stato un derby intenso quello ammirato ieri sera a San Siro. Le due squadre hanno giocato a calcio, con la cattiveria agonistica giusta. La partita è così risultata corretta e non è un caso che sul taccuino dell’arbitro sia finito solo il nome di Ballo-Toure.

Anche fuori dal campo, come è consuetudine, ci sono stati solo sani sfottò. Le due tifoserie si rispettano: si va allo stadio insieme, entrando da cancelli diversi, per poi ritrovarsi al termine della partita. Tutto tranquillo, tutto normale. Così tutto è stato un grande spot per il calcio italiano all’estero.

Sugli spalti, però, si è assistito ad un momento di tensione, che nulla sembra avere a che fare con il calcio. In tribuna d’onore è andato in scena uno scontro verbale tra Ghali e Matteo Salvini.

Non è noto il motivo del diverbio ma essendo entrambi di fede rossonera è difficile pensare che abbia a che vedere con il calcio. Più facili che ci sia dietro una questione politica, con il cantante che non ha certo idee simili a quelle del numero uno della Lega.

Al siparietto, ripreso dai cellulari, ha assistito anche Paolo Maldini, che non si è minimamente scomposto, invitando alla calma anche gli steward che correvano verso i due litiganti.