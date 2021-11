Milan, subito uno scippo a Sheva: assalto al talento del Genoa

Il Milan a caccia di un giovane talento che si sta ben comportando alla sua prima stagione da titolare nella massima serie.

Sempre attivo il Milan nella caccia ai giovani calciatori che potrebbero far comodo in futuro alla squadra di Stefano Pioli. I rossoneri sono ormai da tempo uno dei club più attenti alla gestione dei propri talent-scout.

Spesso il Milan sa pescare bene all’estero, come dimostrano negli ultimi anni gli arrivi di calciatori semi-sconosciuti come Saelemaekers, Kalulu o Hauge. Ma gli osservatori sono attivi anche nel calcio nostrano.

L’ultimo profilo a cui il club di via Aldo Rossi si è interessato milita nel Genoa. Si tratta di un talento proveniente proprio dal vivaio ligure che si sta ben comportando nel suo primo campionato in Serie A.

Leggi anche:

Milan nella corsa per il baby Cambiaso

Il talento in questione è Andrea Cambiaso. Si tratta di un terzino molto duttile e dinamico, che come detto milita nel Genoa e sta trovando spazio con grande continuità.

Classe 2000, mancino naturale, Cambiaso ha subito conquistato spazio sotto la guida del tecnico Davide Ballardini, che lo ha spesso schierato anche sulla fascia opposta, premiando la sua capacità di sacrificarsi anche fuori ruolo.

Sarà interessante ora vedere se Cambiaso si renderà utile e verrà considerato titolare anche dal neo allenatore genoano, l’ex stella del Milan Andriy Shevchenko, che già oggi dovrebbe essere annunciato come nuovo tecnico.

Intanto il Milan osserva il 21enne genovese, che potrebbe tornare utile in futuro come jolly in difesa. Cambiaso però piace non solo al Milan: come riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini, anche Juventus e Fiorentina si sono mosse di recente per questo interessante calciatore. Il suo valore di mercato al momento si aggira attorno ai 5 milioni di euro.