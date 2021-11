Milan, tifosi infuriati con Kessie | Richiesta shock alla società!

I tifosi rossoneri discutono la prova nel derby di Franck Kessie, che non è piaciuta soprattutto per l’errore nell’azione del rigore.

Questa mattina, lunedì 8 novembre, il nome di Franck Kessie è tra i più ricercati e citati del social network Twitter. Il motivo è chiaro: il centrocampista del Milan è tra i più discussi dal popolo rossonero dopo il derby di ieri sera.

Kessie è stato protagonista non troppo positivo della sfida Milan-Inter a San Siro. Complessivamente la prestazione dell’ivoriano si può considerare anche sufficiente, ma pesa la distrazione che ha portato al calcio di rigore poi trasformato dall’ex Calhanoglu.

Gli utenti di fede rossonera sui social non si sono risparmiati. L’errore letale di Kessie pesa troppo nell’economia di una sfida così importante e sentita, soprattutto dai tifosi.

I tweet polemici su Kessie: “Altro che 5 milioni di ingaggio…”

Ovviamente le critiche esposte su Twitter dai tifosi del Milan non si sono limitati alla prova di ieri sera. Kessie viene infatti pungolato sulla questione più annosa e ormai nota che lo riguarda: il mancato rinnovo contrattuale.

In molti infatti accomunano le prove poco brillanti del centrocampista, in calo rispetto allo scorso anno, agli strappi con la società rossonera riguardo alle trattative per il suo rinnovo, ad oggi sempre meno probabile.

Se il milan ha offerto 6 milioni a kessie questo dovrebbe firmare col sangue, a prescindere dal gol sbagliato adesso non ha niente di più di tonali. — VICTORIA DEANGELISISMO (@salamalekumismo) November 7, 2021

Kessie deve capire che non merita manco 5 di milioni — Maldinismo (@GiovaB95) November 7, 2021

A mente fredda e dopo un equo pareggio dico che il Milan ha un solo problema si chiama Kessie. Non è neanche il lontano parente di quello dell’anno scorso. Occorre che Maldini prenda in mano la situazione. Occorre che Pioli se ne renda conto definitivamente. A gennaio va ceduto — Gaetano F. Intrieri (@GFI65) November 8, 2021

C’è però chi dà meno colpe a Kessie, considerando il suo intervento su Calhanoglu tutt’altro che falloso. L’arbitro Doveri ha subito indicato il dischetto, ma per diversi tifosi rossoneri si tratta di un abbaglio.

Come si fa a dare rigore con possesso palla di kessie? pic.twitter.com/hJEAPy3R5h — Louis Girardi (@LouGirardiReal) November 7, 2021