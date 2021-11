Pioli ha incontrato Guardiola: la conferma “ufficiale” alla Bobo TV!

Siparietto con sorpresa durante la Bobo Tv! Cassano, Vieri ed Adani parlano di Pioli, e su una battuta arriva una stupefacente verità…

Se ne vedono e ne se ne sentono delle belle, ogniqualvolta, alla Bobo TV, il noto talk streaming che vede protagonisti grandi personalità del mondo del calcio. Stasera, grande argomento della serata è stato il mister rossonero, Stefano Pioli.

Christian Vieri, Lele Adani e Antonio Cassano hanno affrontato il tema derby, match disputato ieri sera e terminato 1-1. Inevitabilmente, si è passati a parlare della crescita esponenziale da tecnico del Milan di Stefano Pioli. L’ex rossonero Cassano, dopo aver analizzato la partita, ha esordito dicendo: “Chissà che percorso ha fatto Pioli prima di andare al Milan“. Fantantonio si riferisce chiaramente al cambiamento che ha avuto l’allenatore in questi ultimi anni. L’altro ex attaccante, Bobo Vieri ha risposto: “In chat dicono che è andato da Guardiola“. Una supposizione, che ha trovato una conferma ufficiale dopo qualche minuto grazie alla mediazione di… Lele Adani.

Infatti nella questione è intervenuto l’ex difensore che ha confermato tutto grazie ad un messaggio speciale – arrivato proprio in questi minuti: “Confermo, ho appena ricevuto la conferma da Manchester…”. L’ex Inter ha ricevuto un messaggio da Manuel Estiarte, ex pallanuotista e attuale collaboratore di Guardiola. Questo ha comunicato a Lele Adani che Stefano Pioli ha incontrato davvero Pep. Sarebbe interessante chiedere a Pioli qualche dettaglio in più su questo incontro, che ha sicuramente inciso nell’evoluzione tecnica e tattica dell’allenatore, ad oggi sicuramente fra i migliori italiani e non solo.