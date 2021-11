Premio Liedholm, Pioli mercoledì a Villa Boemia per ricevere il riconoscimento

Nuovo importante riconoscimento per il tecnico rossonero Stefano Pioli. Il premio gli sarà consegnato questo mercoledì alle ore 12

Dopo il periodo di pandemia, torna il premio dedicato alla memoria di Nils Liedholm, calciatore ed allenatore svedese che aveva anche la cittadinanza italiana.

Quest’anno il premio è stato vinto da Stefano Pioli, premiato per “lo stile e l’eleganza che hanno contraddistinto il suo ruolo prima di calciatore e poi di allenatore e per la serietà e la serenità trasmesse nell’affrontare critiche e momenti difficili incontrati nel percorso di crescita della propria carriera. Senza mai ricercare alibi”: questo il comunicato del comitato organizzatore dell’evento.

Pioli premiato nella residenza della famiglia Liedholm

Il prezioso riconoscimento sarà consegnato direttamente a Stefano Pioli nella giornata di mercoledì, precisamente alle ore 12 e il luogo scelto per l’evento è quello della residenza della famiglia Liedholm, precisamente a Villa Boemia nella cittadina di Cuccaro Monferrato in provincia di Alessandria.

A consegnare l’onorificenza Carlo Liedholm, figlio di Nils, e Fabio Bellinaso, presidente del comitato organizzatore. Ancora un premio importante per il tecnico del Milan, che si distingue sempre per la sua gentilezza e delicatezza in ogni tema affrontato, comportandosi da vero signore di vita e dello sport.