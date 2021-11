Calciomercato Milan, sfuma il centrocampista | Vuole restare in Liga

Il centrocampista è da tempo nel mirino di Maldini e Massara, ma la sua volontà è quella di rimanere in Liga. A gennaio previsto il trasferimento

Se c’è un giocatore dal quale il Milan non ha mai distolto l’attenzione quello è Dani Ceballos. Il centrocampista del Real Madrid attende di conoscere il suo futuro. A gennaio, sarà sicuramente uno dei nomi più discussi sul mercato.

Il contratto in scadenza nel 2023 è solo uno dei motivi che lo pongono all’attenzione di diversi club europei. Ma principalmente, Dani è pronto a cambiare casacca perchè poco impiegato da Carlo Ancelotti. Eppure, il tecnico ex Milan, recentemente, ha affermato di provare tanta stima nei confronti del centrocampista spagnolo, e ha rivelato di averlo seguito per parecchio tempo quando giocava al Betis.

Le parole di Carlo Ancelotti hanno fatto pensare che difficilmente il Real si priverà del centrocampista, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Seguito in Italia da Roma, Milan e Inter, Dani Ceballos ha però tutta l’intenzione di rimanere in Liga, anche se non più tra i blancos.

Mundo Deportivo ha rivelato un importante retroscena. Lo spagnolo, a gennaio, potrebbe fare ritorno nel club nel quale si è consacrato e che lo ha cresciuto.

Ceballos farà ritorno al Betis Sevilla a gennaio

Mundo Deportivo ha raccontato che nella giornata di domenica, Dani Ceballos era presente come spettatore al derby tra Betis e Siviglia, match terminato 0-2 per gli ospiti. Il centrocampista spagnolo non ha mai dimenticato il club verdiblanco, che lo ha cresciuto e posto all’attenzione delle grandi d’Europa.

Il Real Madrid lo ha acquistato nel 2017 per 16 milioni di euro proprio dal Betis, e adesso il ritorno a Siviglia è l’ipotesi più accreditata per il suo futuro. Mundo Deportivo ha sottolineato come Dani fosse vicino al ritorno al Betis già ad agosto, ma poi la trattativa non è andata in porto.

Adesso, non ci sono più alibi. Da esubero dei blancos, Ceballos ha tutta la volontà di tornare tra i verdiblancos e riconquistarsi un posto da assoluto protagonista. A confermare l’indiscrezione, in Italia, è calciomercato.com.

Si allontana sempre più, quindi, l’ipotesi di veder giocare il centrocampista spagnolo in Serie A. Il Milan dovrà nuovamente distogliere l’attenzione da Ceballos e concentrarsi su altri profili interessanti per il centrocampo.