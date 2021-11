Rinnovo Theo Hernandez, incontro in programma | Offerta pronta

Il Milan è pronto ad accelerare per il rinnovo di Theo Hernandez: presto un nuovo incontro.

Paolo Maldini e Frederic Massara approfitteranno della pausa nazionali per portare avanti alcuni discorsi riguardanti dei prolungamenti di contratto. Ci sono dei giocatori che la società rossonera deve assolutamente blindare.

Tra i contratti che il Milan vuole rinnovare c’è sicuramente quello di Theo Hernandez. L’ex Real Madrid va in scadenza a giugno 2024 e l’obiettivo è quella di prolungare fino al 2026. Ovviamente, bisognerà corrispondergli anche un aumento dello stipendio. Si tratta di mosse necessarie per respingere i probabili futuri assalti delle maggiori squadre europee.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira conferma che ci sono contatti in corso tra il Milan e Theo Hernandez. È in programma un incontro nelle prossime settimane per cercare di trovare un accordo.

Il club rossonero è pronto a offrire un nuovo ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Si tratta di un aumento di ben 2 milioni rispetto all’attuale stipendio da 1,5 milioni. Bisognerà vedere se di troverà l’intesa su questa cifra oppure se l’agente Manuel Garcia Quilon vorrà di più.

Intanto il Manchester City sta monitorando la situazione di Theo Hernandez, che finora si è sempre detto felice di essere al Milan. Oltre ad essere contento di giocare nella squadra di Pioli, lo è anche di vivere a Milano. Nella città lombarda convive con la sua compagna Zoe Cristofoli, che è in dolce attesa e lo renderà padre nei prossimi mesi. Non sembra essere nei piani del francese un trasferimento fuori dall’Italia.

