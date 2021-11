Doppio colpo a zero: eredi di Kessie e Romagnoli in Serie A

Diamo un’occhiata ai calciatori che militano in Serie A, che hanno un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e che potrebbero interessare al Milan

Sono davvero tanti i calciatori che vedranno scadere i propri contratti il prossimo 30 giugno. Il Milan, come raccontato ampiamente, rischia di perdere a zero sia Alessio Romagnoli che Franck Kessie. Il club rossonero sta trattando alla ricerca di un accordo, che fin qui non è stato trovato.

Le richieste sono alte e più passa il tempo, più cresce il pericolo che vadano via la prossima estate. Anche per il Milan è un dovere guardarsi attorno alla ricerca della giusta opportunità, che potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

Oggi vi abbiamo parlato dell’occasione Palomino, che potrebbe diventare un’idea in vista di un possibile addio del capitano.

Come è noto vanno in scadenza anche Andrea Belotti, Lorenzo Insigne e Marcelo Brozovic, pezzi pregiati che potrebbero certamente tornare utili al Milan.

Ma le opportunità sono davvero tantissime e molto più abbordabili, che potrebbero rappresentare dei rincalzi per la squadra rossonera. Guardando al ruolo di difensore centrale, non può essere scartata nemmeno l’ipotesi Luiz Felipe.

Anche il trequartista a zero

Sulla trequarti, invece, sono diversi i profili interessanti, a partire da Jeremie Boga, che non molto tempo fa, veniva valutato sui 30 milioni di euro.

Chissà che non ci sia un ritorno di fiamma per Josip Ilicic, accostato per mesi al Milan, che ad oggi ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ipotesi meno probabile ma non da scartare è anche quella che porta a Djuricic del Sassuolo.