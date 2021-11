Il Milan potrebbe prendere un nuovo centravanti in Bundesliga: possibile affare a parametro zero.

Pietro Pellegri non sta convincendo e Zlatan Ibrahimovic è arrivato a 40 anni, normale che il club rossonero per il 2022 valuti possibili mosse nel reparto offensivo. Sicuramente un nuovo attaccante arriverà l’anno prossimo.

Il Milan sta tenendo sotto osservazione più profili. Gli scout sono in azione in diversi campionati, da quello italiano agli altri europei e nei maggiori sudamericani. Tra i nomi che sono finiti nel mirino c’è anche Dzenan Pejcinovic. A rivelarlo è il giornalista sportivo Nicolò Schira.

Pejcinovic nel mirino del Milan

Pejcinovic ha 16 anni e gioca in Germania nell’Augsburg, il suo contratto scade a giugno 2022 e quindi può essere tesserato a parametro zero. Sulle sue tracce c’è anche il Bayer Leverkusen.

In questa stagione l’attaccante tedesco, in possesso anche del passaporto montenegrino, ha realizzato 6 gol in 8 presenze con la formazione Under 17. Ovviamente l’Augsburg vorrebbe tenersi stretto il giovane gioiello, ma le richieste da club più importanti stanno arrivando e non è escluso che maturi l’addio. Forse già a gennaio, soluzione che consentirebbe alla società tedesca di incassare qualche soldo invece di perdere il cartellino gratis a fine stagione.

Il Milan sta monitorando con grande attenzione Pejcinovic. Vedremo se verrà intavolata a breve una trattativa per provare a portarlo a Milanello. Ovviamente sarebbe un innesto per la Primavera inizialmente. Alla squadra di Federico Giunti farebbe comodo un centravanti capace di fare gol, viste le difficoltà che sta affrontando in questa stagione.