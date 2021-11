Calciomercato Milan, Shevchenko punta il rossonero!

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Grifone è sulle tracce dell’esterno dei rossoneri. E’ una soluzione per gennaio.

Manca ormai circa un mese e mezzo all’inizio della sessione invernale di calciomercato e il Milan ha in programma diverse operazioni, sia in entrata che in uscita.

Il club rossonero cercherà di inserire degli elementi che possano aumentare il tasso tecnico della rosa e permettere alla squadra di Stefano Pioli di rimanere competitiva per tutta la durata della stagione. Romain Faivre rimane il primo nome della lista per il mercato in entrata, nonostante le complicazioni sorte dopo l’intervista del talento francese alla Gazzetta dello Sport. Il suo profilo è infatti quello che intriga maggiormente la dirigenza rossonera.

C’è però bisogno anche di cessioni per liberare dei posti in rosa. In quel ruolo ci sono, oltre al titolare Alexis Saelemaekers, anche Junior Messias e Samu Castillejo. Proprio quest’ultimo è il maggior indiziato a lasciare Milanello a gennaio. Nonostante l’ottima prova nella sfida si San Siro contro il Verona, con assist e rigore procurato, l’ex Villareal continua a trovare poco spazio nelle rotazioni e potrebbe lasciare il Milan in inverno.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, sull’esterno spagnolo ci sarebbe ora l’interesse del Genoa. Sulla panchina del Grifone si è seduto ora l’ex rossonero Andriy Shevchenko ed è facile pensare che i buoni rapporti con l’attuale dirigente del Milan, Paolo Maldini, abbiano portato a questa idea di mercato.

Non è chiaro se il Genoa cambierà modulo con l’ucraino e abbandonerà il 3-5-2 (modulo poco congeniale a Castillejo) ma sicuramente la qualità del rossonero potrà aiutare i rossoblù nel centrare l’obiettivo della salvezza.