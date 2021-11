Milan, un altro rossonero convocato in Nazionale

L’attaccante classe 2001 del Milan è il 14simo rossonero convocato in Nazionale e si aggregherà all’Under 21 sabato mattina con Canestrelli e Cortinovis.

Si infoltisce l’elenco dei rossoneri impegnati con le nazionali in questa pausa. Un altro milanista convocato si aggiunge ai 13 già chiamati in precedenza.

Il ct della Nazionale italiana Under 21 Paolo Nicolato ha ampliato il giro di convocazioni in vista dell’amichevole degli azzurrini di martedì 16 novembre a Frosinone al “Benito Stirpe” contro la Romania. Al gruppo si aggregheranno tre elementi, fra cui l’attaccante del Milan Pietro Pellegri. Il giovane centravanti ex Monaco è pertanto il 14simo giocatore rossonero chiamato con le nazionali in questi giorni.

Leggi anche:

Insieme a lui si aggregheranno all’Under 21 anche il difensore del Crotone Simone Canestrelli e il centrocampista della Reggina Alessandro Cortinovis. I tre ragazzi si uniranno al gruppo sabato mattina a Tirrenia, dopo che la squadra avrà affrontato l’Iralanda due giorni prima, nel match valido per le qualificazioni a Euro 2023.