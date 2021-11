ML – Le ultime da Milanello: un rientro importante per Pioli

Le ultimissime da Milanello raccolte dalla nostra redazione: un importante rientro in gruppo per Stefano Pioli

I rossoneri sono tornati oggi a lavorare a Milanello. Presenti al centro sportivo tutti i giocatori non convocati per gli impegni con le rispettive Nazionali. Stefano Pioli dovrà quindi concentrare tutta la sua attenzione sui soli giocatori a disposizione.

Ricordiamo che sono ben quattordici i rossoneri partiti per raggiungere le proprie Nazionali. Alla lista, infatti, si è aggiunto per ultimo Pietro Pellegri. L’attaccante del Milan è stato convocato da Nicolato per disputare l’amichevole di venerdì sera con l’Under 21 contro la Romania.

Leggi anche:

Da Milanello, però, ci giungono importanti notizie. Come pronosticato, Junior Messias è tornato finalmente ad allenarsi in gruppo. Il brasiliano ha smaltito il longevo problema muscolare e dopo la sosta sarà convocabile per la trasferta a Firenze contro gli uomini di Italiano.

Ma non ci sono soltanto buone notizie. Difatti, per quanto riguarda Alessio Romagnoli, la redazione di MilanLive.it, ha appreso che il difensore si sta ancora allenando a parte. L’infiammazione all’adduttore, quindi, non è del tutto guarita, ma si spera che entro la prossima settimana, Alessio possa tornare ad allenarsi insieme al resto dei compagni e quindi essere a disposizione per le prossime gare.