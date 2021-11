Italia-Svizzera 1-1: la qualificazione al Mondiale passa dall’Irlanda del Nord

Si complica il cammino dell’Italia ai gironi di qualificazione ai Mondiali. Solo un deludente 1-1 contro la Svizzera stasera

Un’Italia che continua a non convincere. Sembra che la lucidità e compattezza vista agli Europei sta venendo a mancare alla squadra del CT Mancini. Stasera, contro la Svizzera, è arrivato l’ennesimo pareggio. 1-1 e una qualificazione ai Mondiali che potrebbe tardare ad arrivare.

Il primo tempo l’ha detta subito bene agli uomini di Yakin, che sono passati in vantaggio all’11’ grazie al gol di Widmer. Gli azzurri si sono in seguito buttati in avanti, trovando il gol del pareggio grazie a Di Lorenzo al 36’. Nei secondi 45 minuti, l’Italia di Mancini ha continuato ad attaccare non trovando però mai il vantaggio.

Leggi anche:

Clamorosa è stata l’occasione al 90’ di Jorginho, che ha sparato alto il calcio di rigore concesso dall’arbitro Taylor. Adesso, l’accesso diretto ai Mondiali passa dalla gara contro l’Irlanda del Nord di lunedì sera a Belfast. L’Italia dovrà cercare di vincere con diversi gol di scarto. Uno 0-3 potrebbe bastare, ma non sarà certamente così semplice.

La Svizzera, vincendo contro la Bulgaria, potrebbe passare da prima del girone se il numero di reti sarà superiore a quello dell’Italia.