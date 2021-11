Calciomercato Milan, via dal Chelsea a gennaio | Pericolo Bundesliga!

Il centrocampista offensivo è stato molto vicino al Milan in estate, adesso potrebbe presto approdare in Bundesliga

In estate, il Milan lo ha seguito con forza. Maldini ha mostrato grande interesse e ha provato ad intavolare un trattativa con il Chelsea, ma alla fine non c’è stato nulla da fare per Hakim Ziyech. L’ala marocchina avrebbe rappresentato il rinforzo perfetto per il Milan di Pioli.

Grande talento della trequarti, sa occupare con qualità sia la posizione centrale, dietro la punta, sia la fascia destra d’attacco. Insomma, proprio il giocatore che mancava alla rosa rossonera in estate. Il Chelsea, come accennato, ha fatto muro alle avance del Milan, che avrebbe voluto prelevare in prestito con diritto di riscatto il giocatore.

Alla fine, Maldini e Massara hanno virato per l’acquisto in prestito di Junior Messias, che dovrebbe appunto aiutare la squadra in entrambe le posizioni in base alle evenienze. Il brasiliano, però, deve ancora mostrare tutto il suo potenziale, data la sola e unica presenza timbrata in rossonero.

Per quanto riguarda Hakim Ziyech, rimasto al Chelsea, lo spazio non è di certo aumentato per lui. Tuchel ha continuato a riservargli pochi spezzoni di gara, sia in Champions che in Premier. Adesso, è forse arrivato il momento di dire addio ai blues per il marocchino.

Via da Londra a gennaio: la Bundesliga lo aspetta

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, Hakim Ziyech sarebbe molto vicino all’approdo in Bundesliga. Il suo trasferimento potrebbe avvenire già a gennaio, e il club pronto ad aggiudicarselo è il Borussia Dortmund. La medesima fonte sottolinea che mancano però ancora le cifra dell’accordo tra tedeschi e inglesi.

Chiaramente, il Chelsea seguirà lo stesso ragionamento fatto col Milan. Per un giocatore acquistato 40 milioni di euro all’Ajax, non si possono accettare cifre troppo modiche. I blues non vogliono svendere il talento marocchino, e al contrario, cercare di guadagnare il più possibile.

In Germania hanno pochi dubbi. Sarà il Borussia Dortmund il prossimo club di Ziyech, piazza importante nella quale il centrocampista proverà a rilanciarsi e trovare un posto da assoluto protagonista. Il Milan dovrebbe quindi veder definitivamente sfumare un colpo di prestigio, e ricercare sempre a gennaio un valido sostituto a Brahim Diaz.