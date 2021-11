Dalla Spagna – Milan, proposta di rinnovo: riflessioni in corso

Secondo quanto riportato dal portale Todofichajes, i rossoneri avrebbero fatto pervenire al difensore un’offerta importante. Si attende la sua risposta.

Il Milan dovrà affrontare diversi discorsi extra-campo in queste settimane. La dirigenza ha in piano qualche operazione sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli, ma è alle prese anche con la questione rinnovi.

L’obiettivo è convincere i giocatori più importanti della squadra a legarsi al Diavolo anche per il futuro, per dare continuità a questo progetto che sta crescendo giorno dopo giorno. Dalla Spagna parlano di un elemento in particolare, che Maldini non ha assolutamente intenzione di perdere, ovvero Theo Hernandez. Secondo quanto riferisce il portale Todofichajes, per la dirigenza rossonera il rinnovo del laterale francese rappresenta una priorità. Il club e l’allenatore considerano l’ex Real Madrid un pedina chiave nel futuro della squadra, per costruire una rosa vincente e di primo livello. Theo ora, dopo più di due anni al Milan, è arrivato ad un livello altissimo ed è visto come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo.

Milan, la proposta a Theo Hernandez

Il classe 1997 ha conquistato anche la nazionale nell’ultimo periodo con il tecnico Didier Deschamps che si è deciso a chiamarlo e a dargli un ruolo importante anche nei Blues. Ovviamente su di lui ci sono i club più importanti, intenzionati a tentare il colpo, e in questo senso sia il Psg che il Manchester City possono insidiare il Diavolo, che invece continua a lavorare per chiudere il suo rinnovo. Sempre secondo le fonti del portale spagnolo, il Milan ha fatto pervenire al ragazzo una proposta per il prolungamento del suo contratto fino al 2026.

Inoltre l’indennizzo economico verrebbe alzato di più del doppio di quello attualmente percepito dal difensore, ovvero dagli 1,5 ai 4 netti all’anno. Theo Hernandez non ha ancora risposto all’offerta: il suo contratto fra più di un anno e lui vuole prendersi del tempo per fare la scelta migliore.