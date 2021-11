De Rossi impressionato dal Milan: “E’ un passo avanti a tutte le altre”

Le parole di Daniele De Rossi, ex centrocampista e bandiera della Roma, oggi allenatore delle giovanili dell’Italia, rilasciate a Sky Sport

Ormai praticamente tutti gli addetti ai lavori nel mondo del calcio si stanno accorgendo di quanto il Milan stia facendo bene e stia lavorando nella maniera giusta per centrare i propri obiettivi.

E’ sempre più evidente agli occhi di tutti la crescita esponenziale della squadra di Stefano Pioli, tornata in maniera stabile ai vertici del campionato italiano e pronta anche a dare battaglia in Europa, anche se in questa stagione di ritorno in Champions League sta mancando, inevitabilmente, un po’ di esperienza.

A De Rossi piace questo Milan: “Sta facendo meglio di tutti”

Daniele De Rossi, simbolo della Roma giallorossa nonché allenatore in questo momento delle giovanili della Nazionale italiana, ha detto la sua sul campionato di Serie A in corso e lo ha fatto con queste parole rilasciate a Sky Sport: “Sarà un campionato molto lungo, e dal mio punto di vista rientreranno in corsa anche le squadre che in questo momento stanno facendo un po’ di fatica come Juventus, Roma e Lazio”.

Poi arriva il commento sull’attuale leader del torneo, il Milan: “Devo ammettere che non c’è una squadra nettamente superiore a tutte le altre. Ma in questo momento è innegabile che ci siano due team più avanti rispetto al resto, vale a dire Milan e Napoli. Sono le due formazioni che stanno facendo meglio, ma la squadra di Pioli non è più una novità: sta andando molto bene già da un paio di anni a questa parte”.