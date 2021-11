Donnarumma, critiche social | “Ma non era colpa dei fischi?”

Non convince la prestazione in azzurro di Gianluigi Donnarumma, nonostante ieri all’Olimpico sia stato applaudito dai tifosi.

I quotidiani sportivi nazionali oggi non hanno giudicato positivamente la prestazione di Gianluigi Donnarumma ieri allo stadio Olimpico, nel delicato match Italia-Svizzera.

L’ex portiere del Milan non ha convinto appieno nella sua prestazione tra i pali. C’è chi gli imputa di essere stato poco reattivo già sul tiro violento di Widmer, che ha portato in vantaggio gli elvetici al 12′ minuto. Ma soprattutto il brivido finale al 92′ su retropassaggio comodo di Calabria che stava per scaturire una beffa clamorosa.

Donnarumma è apparso meno concentrato e brillante del solito. Una prestazione bocciata non solo dai giornali, ma soprattutto sui social network. Molte le critiche subite dal numero uno del PSG dopo il match di ieri.

Sono piovuti commenti ironici e sprezzanti, soprattutto dai tifosi del Milan che ormai considerano Donnarumma un ‘traditore’, per il modo in cui ha lasciato il suo vecchio club per passare al PSG.

C’è chi ha criticato la prova di ieri di Donnarumma, sottolineando il fatto che l’Olimpico fosse tutto dalla sua parte. A differenza di San Siro durante Italia-Spagna di Nations League, dove piovvero fischi ai suoi danni. Ma le imprecisioni sono arrivate ugualmente…

#Donnarumma anche questa sera una prestazione non convincente nonostante il contesto ambientale favorevole. #ItaliaSvizzera pic.twitter.com/d22wLixVOc — S_Galimberti (@S_Galimberti) November 12, 2021

Eh ma erano i fischi di San Siro😂 #Donnarumma — danny armellini (@DannyArmellini4) November 12, 2021

#Donnarumma è stato condizionato dai tanti fischi del pubblico…Si sa lui è sensibile… ai soldi #ItaliaSvizzera — Pippo Romano (@pippo_romano) November 12, 2021

Addirittura c’è chi arriva a ringraziare Mino Raiola, che ha fatto di tutto per convincere Donnarumma a lasciare il Milan. Per diversi supporter rossoneri il duo Maignan-Tatarusanu è decisamente più affidabile di Gigio.

Seriamente: come possiamo ringraziare Raiola per averlo portato via? Non so, un presente, un mazzo di fiori…#donnarumma — El Condor (@ElCondoorr) November 13, 2021

il Milan ha risparmiato 12 milioni di euro …..#Donnarumma https://t.co/IxTuXxjdlJ — MILAN WORLD TRAVEL TAXI🚖🚒🚁🕹️🔴⚫🇮🇹🇯🇵 (@SergioSierra67) November 13, 2021